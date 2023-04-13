 روسيا تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا - بوابة الشروق
الخميس 13 أبريل 2023 12:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

روسيا تنظم 10 رحلات جوية لنقل المساعدات للمتضررين من الزلزال في سوريا

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 12:34 م

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس، أنها بدأت نقل 160 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سوريا لتسليمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب عددا من المناطق السورية في فبراير الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الخميس، إنه بطلب من سفارة سوريا في موسكو وبتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتم تنظيم نحو 10 رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الطائرة الأولى لنقل المساعدات الإنسانية وصلت إلى سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المناطق السورية والتركية تعرض لزلزال في السادس من فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجة، تلته سلسلة من الهزات الأرضية الارتدادية، وتسبب الزلزال في دمار وخسائر جسيمة في سوريا وكذلك تركيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك