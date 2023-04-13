مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا والمسرح كامل العدد

نظمت دار الأوبرا المصرية مساء أمس الأربعاء، سهرة طربية من طراز فريد زينت ليالي رمضان الفنية التي تنظمها الدار، وذلك من خلال حفل المطرب الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته.

ورفع المسرح الكبير بدار الأوبرا شعار كامل العدد، ووسط تفاعل الحضور ظهر مدحت صالح بكامل أناقته الفنية ليجدد عهد الأصالة مع الجمهور وبصوته المدموغ بسمات جيل العظماء تغنى بباقة مختارة من أعماله الخاصة.

وضمت الأغاني كل من: "حنيت للبيت، بحلم علي قدى، المليونيرات، يتقال، بنتي وحبيبتي، الدنيا لو هتيجي، محبتك جنون، مافيا، نوري نور، انا مش بعيد، حبيبي يا عاشق، ماشي في ضلها،هتكلم،، انا هو انا، وعدي، ابن مصر الى جانب عدد من اعمال زمن الفن الجميل التى اعتاد اداءها منها برمي السلام، اى والله، تلات سلامات، الحلوة داير شباكها ويا حبيبي واحشني".

وعقد على المسرح الصغير ندوة ثقافية ناقشت السيرة الهلالية وتاثيرها على الأدب الشعبى باعتبارها احد الملاحم الشهيرة فى هذا المجال، كما تم استعراض نماذج من اقسامها الثلاث.

واستضافت كل من الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور خالد عبد الحليم أبو الليل أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وقدمتها الشاعرة أسماء كامل تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي.

وتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور أحمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى ضمت محمد عفيفي (ربابة)، لبيب موسى (كولة)، ابراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (ايقاع )، محمد مصطفى (دف ).