القابضة للشرب: استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظات القاهرة الكبرى

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تواصل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى سحب مياه الأمطار، والتي شهدتها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، عصر اليوم حتى قرب موعد الإفطار، بحسب بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس ممدوح رسلان، بجهود العاملين بالشركات التابعة في التعامل مع مياه الأمطار في ظل صيام شهر رمضان.

وشهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار تفاوتت شدتها بين خفيفة ومتوسطة على مناطق: رمسيس وكورنيش النيل وكوبري السلام الدولي والمعادي وطريق الأتوتوستراد وكوبري الجيش ومصر القديمة وكوبري العاشر والقلعة وحلوان.

فيما شهدت محافظة الجيزة سقوط أمطار على مناطق: إمبابة وفيصل والهرم والجيزة والوراق وأوسيم وبولاق الدكرور وطريق مصر الأسكندرية الصحراوي وأبو رواش والعمرانية والبحر الأعظم وأبو النمرس وبين السرايات والحوامدية وشارع مراد وترسا.

وكانت شركات القاهرة والجيزة والقليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي قد نشرت معداتها، منذ أمس، على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة كافة؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.