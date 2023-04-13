العشري يضع اللمسات النهائية على خطة مواجهة فاركو والأهلي

يختتم الفريق الكروى الأول بنادى فاركو تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى الجمعة، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ينتظر أن يتضمن المران الختامى الذي يقوده طارق العشرى مراجعة الخطة التي استقر عليها المدير الفنى لمواجهة الأحمر بجانب تحفيظ اللاعبين بعض الأمور الفنية بهدف الاطمئنان على إستيعابهم للعليمات قبل المباراة.

وعكف طارق العشرى خلال الأيام الماضية على دراسة الأهلى جيدا من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها الأحمر للوقوف على نقاط القوة والضعف عند الفريق لوضع الخطة المناسبة.

وحقق العشرى نجاحات عديدة مع فاركو منذ تولية المسوؤلية حيث قاد الفريق للفوز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبيًا ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدوري ثم تعادل سلبياً مع الداخلية وأخيراً حقق الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.