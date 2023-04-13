 تقرير: «إف.بي.آي» يلقي القبض على المتهم بتسريب وثائق البنتاجون - بوابة الشروق
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تقرير: «إف.بي.آي» يلقي القبض على المتهم بتسريب وثائق البنتاجون

وكالات:
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:47 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 9:47 م
أفادت وكالة رويترز، قبل قليل، بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" ألقى القبض في مساشوسيتس على المتهم بتسريب وثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال البنتاجون، إن تسريب معلومات سرية "عمل إجرامي متعمد".

وأحال المتحدث باسم البنتاجون البريجادير جنرال بات رايدر الأسئلة المتعلقة بالتحقيق إلى وزارة العدل، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون: "لدينا بروتوكولات وإجراءات تتعلق بالمعلومات السرية وكل انتهاك لها هو خرق للقانون".

وأوضح: "أمر التسريبات لا يتعلق فقط بوزارة الدفاع بل بالحكومة الأميركية كلها".

وأشار البنتاجون، إلى أنه لا يمكن إعطاء أي تفاصيل بشأن قضية التسريبات لأننا في مرحلة التحقيق وتقييم الوقائع.

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