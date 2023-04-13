ضبط 3 أصحاب مزارع ماشية استولوا على 22 طن نخالة مدعمة

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حررت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اليوم 3 قضايا تموينية ضد أصحاب مزارع ماشية قدموا أوراقا وهمية لصرف كمية قدرها 22.500 طن نخالة خشنة بدون وجه حق وذلك لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير المشروع.

وذلك بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.

وتم المرور على عدد 10 مزارع للتأكد من الإلتزام بالقوانين والتعليمات ومراجعة المستندات، برئاسة السيد الكفافى، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.