الحكومة الألمانية توافق على تسليم خمس طائرات ميج 29 بولندية إلى أوكرانيا

وافقت الحكومة الألمانية اليوم على طلب الحكومة البولندية لإعادة التصدير لتسليم خمس طائرات ميج 29 من المخزونات السابقة للجيش الشعبي الوطني.

يذكر أنه خلال زيارة الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى وارسو في 5 أبريل 2023 ، أعلن الرئيس البولندي دودا أنه سيسلم جميع طائرات ميج 29 البولندية إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع بيستوريوس "يسعدني أن أعلن أنه يمكننا أن نعد شركائنا البولنديين بتسليم خمس طائرات MiG-29s من مخزونات NVA السابقة إلى أوكرانيا. لقد تلقينا التطبيق اليوم فقط. أرحب بحقيقة أننا في الحكومة الاتحادية توصلنا إلى هذا القرار معًا. هذا يظهر: يمكنك الاعتماد على ألمانيا!"

يشار انه باتفاق في 24 يونيو 2003 ، تم الاتفاق بين ألمانيا وبولندا على تسليم طائرات MiG-29s.

جدير بالذكر ان بولندا تمتلك أيضًا طائرات MiG-29 التي تم تسليمها من قبل الاتحاد السوفيتي السابق وتشيكوسلوفاكيا السابقة في مخزونها.