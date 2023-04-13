الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يوسع نطاق أنشطته لتقديم المساعدة لدعم المهاجرين

أعلن الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر قيامه بتوسيع نطاق أنشطته لتقديم المساعدة الانسانية والحماية ودعم المهاجرين على الطريق عبر وسط البحر الأبيض المتوسط وغرب البلقان وأشارت المنظمة الدولية الى أنها تعزز التعاون والتنسيق على طول طرق الهجرة بما في ذلك من خلال المئات من نقاط الخدمات الانسانية على الأرض وواحدة في البحر ولفت البيان الى أنه يمكن للمهاجرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الدعم والخدمات الانسانية بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وأينما كانوا في رحلاتهم.

واوضح الاتحاد الدولي - فى بيان له اليوم الخميس فى جنيف - أن الفرق التابعة له تقدم الخدمات الانسانية مابعد الانقاذ مثل الرعاية الطبية والاسعافات الاولية والدعم النفسى والاجتماعى والحماية وذلك على متن السفينة ( أوشن فايكنج ) التى أنقذت 3370 شخصا كانوا يواجهون محنة عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ونوه الاتحاد الى ان فرق الصليب الاحمر فى ايطاليا تدعم كذلك المهاجرين فى كل عملية انزال وتقدم الاسعافات الأولية وغيرها من الخدمات.

وأكد الاتحاد الدولى على أن شبكته للصليب الأحمر والهلال الأحمر تعمل على ضمان وصول جميع الأشخاص المتنقلين الى الخدمات التي يحتاجون اليها بغض النظر عن الحالة ولفت الى ان هذا الأمر أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى مع الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يواجهون رحلات هجرة خطرة بحثا عن الأمان.