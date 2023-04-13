الحكومة الألمانية: هناك 64 مواطنا ألمانيا يقبعون في سجون تركيا حاليا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، أن 64 مواطنا ألمانيا على الأقل يقبعون في سجون تركيا في الوقت الحالي.

وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية، على استجواب مكتوب من النائبة البرلمانية لحزب اليسار سيفيم دادلين.

وبحسب رد الحكومة، فإن اثنين على الأقل من الألمان المعتقلين العام الماضي يقبعان في السجن على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب في تركيا.

ويذكر أن إجمالي عدد الألمان الذين كانوا يقبعون في سجون تركية بلغ 55 شخصا حتى مطلع يونيو عام 2022، بحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية في ذلك الوقت.

ومنذ يوليو عام 2022، تم منع 51 مواطنا ألمانيا من دخول تركيا، من بينهم 19 شخصا تم منعهم هذا العام، ولم يتم إعلان الأسباب.

ولا يمكن لـ64 مواطنا ألمانيا على الأقل حاليا مغادرة تركيا بسبب منعهم من السفر، بحسب رد الحكومة الألمانية.

وكان عدد مثل هؤلاء الأشخاص يبلغ 27 شخصا في يوليو من العام الماضي، وفقا لبيانات سابقة.

وقالت النائبة اليسارية الألمانية البارزة: "من الواضح أن الاضطهاد والمضايقات السياسية لألمان من جانب تركيا يسيران على قدم وساق".

وأضافت أنه يتعين على الحكومة الاتحادية ألا تظل دون اتخاذ إجراء، و"ألا تترك مواطنينا بمفردهم في مواجهة شريكة حلف شمال الأطلسي ناتو".