محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم



واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الخميس، استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم؛ سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا، عددا من المواطنين، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده؛ حفاظا على خصوصية الشكوى، كما تم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية؛ استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الإجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وذكر أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي؛ ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.