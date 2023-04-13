محافظ مطروح يتفقد منطقة وسط سيوة وقلعة شالي ويشيد بأعمال مشروع التنسيق الحضاري

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال مشروع التنسيق الحضاري بميدان قلعة شالي في مدينة سيوة، مشيدا بالشكل الحضاري للمباني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بما يساهم في الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي بسيوة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضاري، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بالواحة ويواكب اهتمام الدولة بها وما يتم من مشروعات قومية وتنموية؛ لتحتل سيوة مكانتها السياحية العالمية، وإبراز أهم المقومات والتنوع السياحة المتميز بها.

وعبر أهالي سيوة عن سعادتهم بالمشروع الذي يسهم في الحفاظ على الشكل الجمالي والمعماري لوسط المدينة، خلال حديث المحافظ مع أصحاب المحلات والبازارت السياحية حول قلعة شالي والاطمئنان على حركة التجارة وعدم وجود معوقات، مع ما تشهده سيوة من حركة رواج سياحي.

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