وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد وحدة الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات ماكرون عن تايوان

حاولت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش زيارتها الحالية للصين، تبديد الانطباع بوجود خلاف أوروبي في ضوء التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا عن الصراع حول تايوان.

وعلى هامش زيارتها لمدينة تيانجين الصينية الساحلية، قالت السياسية المنتمية لحزب الخضر، اليوم الخميس، إن ماكرون أكد أمس مرة أخرى أن السياسة الفرنسية الخاصة بالصين تعكس بالضبط السياسة الأوروبية الخاصة بالصين.

ورأت الوزيرة الألمانية، أنه رغم الاختلافات داخل الاتحاد الأوروبي، تكمن القوة في: "أننا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المحورية الخاصة بمصالحنا وقيمنا لا نكون قريببين من بعضنا البعض وحسب بل نتبع أيضا مسارات استراتيجية مشتركة".

وكان ماكرون، دعا في تصريحاته التي أدلى بها بعد زيارة للصين إلى انتهاج أوروبا سياسة خاصة بها فيما يتعلق بتايوان، بعيدا عن اتباع المسار الأمريكي أو الصيني.

وأكد أن أوروبا عليها أن تنأى عن الصين والولايات المتحدة بنفس القدر.

وفي إشارة إلى زيارة ماكرون لبكين، أكدت بيربوك، أن الوجود المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي معا في الصين كان بمثابة "إشارة مهمة للغاية".

وأعربت بيربوك، عن اعتقادها أنه نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبي لديها سوق داخلية مشتركة، فإنه من غير الممكن أن تتبنى هذه الدول "مواقف مختلفة بخصوص أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي" ألا وهو الصين "وخصوصا بالنسبة لألمانيا".

وقالت إن الحكومة الألمانية لا تنسق مواقفها بنفس القوة مع أي شريك آخر في الاتحاد الأوروبي "كما تفعل مع أصدقائنا في فرنسا".