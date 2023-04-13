رئيس جنوب إفريقيا يفتتح المؤتمر الخامس للاستثمار ويعلن عن مشروعات كبرى

يفتتح رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، مؤتمر جنوب إفريقيا الخامس للاستثمار الرامي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة، والحد من الفقر، والحد من عدم المساواة.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الجنوب إفريقية أنه من بين 152 إعلانًا استثماريًا تم إصدارها سابقًا، تم بالفعل الانتهاء من 45 مشروعًا، بينما يجري حاليًا بناء 57 مشروعًا آخر، وأسفرت هذه الاستثمارات عن إنشاء مصانع جديدة، ومراكز اتصال، ومحطات للطاقة الشمسية، وكابلات ألياف بصرية تحت سطح البحر، وتوسيع خطوط الإنتاج، واعتماد تكنولوجيات جديدة، وساهمت هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاج المحلي زيادة كبيرة وشجعت الجهود المبذولة للشراء المحلي.

من المقرر أن يلقي الرئيس رامافوزا، كلمة في افتتاح مؤتمر الاستثمار في جنوب إفريقيا، ويشارك أيضًا في حلقة النقاش حول «جنوب إفريقيا: حل أزمة الطاقة»، وسيتم الإعلان عن استثمارات الشركات الكبيرة في الجلسة الافتتاحية.

وتضم أجندة المؤتمر جلسات حول: الفرص الرقمية في جنوب إفريقيا، الزراعة، وفرص الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار؛ السياحة والاقتصاد الرقمي والإبداعي؛ أسواق رأس المال وإتاحة الوصول إلى رأس المال.