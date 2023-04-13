رئيس شؤون الحرمين: 21 مليون مصلٍ ومصلية خلال الثلثين الأولى من شهر رمضان

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إن اجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 21 مليون مصلٍ خلال الثلثين الأولى لشهر رمضان المبارك 1444 بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار الشيخ السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن إجمالي عدد المصلين منذ غرة شهر محرم لهذا العام 1444 وحتى الآن بلغ أكثر من 169 مليون مصلٍ ومصلية، مؤكدا تهيئة المسجد النبوي وتوفير كل ما من شأنه راحة المصلين والزوار وتسهيل كافة الخدمات لهم لينعموا بالراحة ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.