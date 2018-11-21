الجيش الأوكراني ينفي محاصرة قواته داخل مدينة باخموت

نفى الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن تكون قواته محاصرة في باخموت، بؤرة القتال في شرق أوكرانيا، رافضا تأكيدات وزارة الدفاع الروسية.

وقال المتحدث العسكري باسم المنطقة الشرقية سيرجي تشيريفاتي، لـ«فرانس برس» إن «ذلك لا يتوافق مع الواقع»، مؤكدا أن «الجيش الأوكراني مازال قادرا على إيصال المؤن والذخيرة والأدوية إلى باخموت وإخراج الجرحى».

وأمس الأربعاء، أعلنت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة أنها تسيطر الآن على معظم أنحاء مدينة باخموت المتنازع عليها في شرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال.

وقال يفجيني بريجوجين، قائد فاجنر في مقطع فيديو نشره مدون عسكري روسي إن «معظم أنحاء باخموت، بما يمثل فعليا أكثر من 80% من المدينة، تخضع لسيطرتنا».

وذكر أن أعمال القتال مازالت مستمرة في المناطق السكنية ذات المباني المرتفعة بالمدينة، ولكن جميع المناطق الصناعية والمباني الحكومية أصبحت بحوزة روسيا.

وتتفق هذه التصريحات مع النتائج التي توصل إليها خبراء غربيون، بما في ذلك معهد دراسات الحرب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد بريجوجين، أن القوات النظامية الروسية تحمي أجنحة قوات فاجنر، فيما تم نشر وحدات محمولة جوا في شمال وجنوب المدينة المدمرة.