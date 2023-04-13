يوفنتوس يهزم سبورتنج لشبونة في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا على نظيره سبورتنج لشبونة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعبه في تورينو مساء الخميس، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

سيطر لاعبو يوفنتوس على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن تألق الحارس أنتونيو آدان لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، سجل فيدريكو جاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، ليقود فريقه يوفنتوس إلى تحقيق انتصار ثمين بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا على ملعب جوزيه ألفالادي، يوم الخميس القادم، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.