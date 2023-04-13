قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن لقاءه مع نظيره المصري؛ بحث العديد من الملفات المشتركة والقضايا الشائكة على الساحة، منوهًا إلى أنه لن يكون الأخير في الفترة الحالية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، مساء اليوم الخميس، من أنقرة، أن الدولة التركية شعرت بانزعاج شديد من سلوكيات قوات الاحتلال؛ تجاه الأماكن المقدسة في فلسطين.



وأبدى تقديره للجهود المصرية في القضية الفلسطينية، كذلك سعي دولة الأردن لاحتواء أية أزمات؛ مثمنا إدانة منظمة التعاون الإسلامي؛ لهذه السلوكيات المرفوضة.



ووصف الشعبين المصري والتركي بالشقيقين، مهنئًا إياهم بـ«ليلة القدر وعيد الفطر المبارك».