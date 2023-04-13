عمرو عبد الجليل: استقبلت وفاة أخويا بصدر رحب والموت ميغيرش نظرتي للحياة

علق الفنان عمرو عبد الجليل، على فراق شقيقه السيناريست طارق عبد الجليل، بعد وفاته، قائلًا: «أنا مستقبل وفاته بصدر رحب».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن الموت لم يغير نظرته للحياة، ولكن هناك أشياء أخرى تستطيع أنه تجعله يغير نظرته للحياة مثل القرآن الكريم.

وعقب بالقول: «طارق كان له تأثير كبير عليا، وفراقه أثر فيا جدًا، لكن مش غير نظرتي للدنيا، لكن الموت علينا حق، وكلنا هنموت محدش عارف مين قبل مين، طارق لم توفى رضانا فيه ومتفجعناش بوفاته، وكان في مقدمات وتهيئنا لوفاته ، فكان الأمر مش صادم»- بحسب تعبيره.

وبسؤاله عن شقيقه الداعية الإسلامي أيمن عبد الجليل، وعن رأيه في الفن هل هو حرام أم حلال؟، رد قائلًا: «مقاليش الفن حرام ومقالش للناس، وقناعاته إن الفن حلاله حلال، وحرامه حرام».