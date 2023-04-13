أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش أنه تماشيا مع الجهود الميدانية التى تبذلها حكومته لقطع منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الزراعية أو المنتجات الغذائية الزراعية، سيتم العمل على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة.

وقال اخنوش أمام مجلس الوزاراء المغربى ، إن الحكومة تقدم حلا جديدا اليوم يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)».

وأوضح اخنوش أنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع قرار تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق المغربية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الزراعية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الزراعي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الزراعي بشكل حصري.

واشار اخنوش الى أنه على خلفية الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضى ، مع مختلف مهنيي القطاع الزراعي، بحيث التقى بمعية جميع الوزرات المعنية تم الوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الزراعية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يشهدها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.

وأكد أن الحكومة ستعمل، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق المغربية، مشددا على أنها عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بعيدا عن أي تدخلات غير مشروعة.