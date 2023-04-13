الشرطة الإيطالية تعتقل صديقة زعيم المافيا المعتقل ميسينا دينارو

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الخميس، أن الشرطة الإيطالية اعتقلت صديقة ماتيو ميسينا دينارو، أكثر زعماء المافيا المطلوبين في إيطاليا، والذي تم اعتقاله في يناير الماضي بعد أن ظل هاربا لمدة 30 عاما.

وقالت الوكالة إنه تم اعتقال لورا بونافيد، وهي معلمة وابنة ليوناردو بونافيد، أحد زعماء المافيا الآخرين، للاشتباه في المساعدة والتحريض.

وتعتقد الشرطة أن المرأة كانت جزءا من الشبكة التي ساعدت ميسينا دينارو على الهروب من العدالة لمدة ثلاثة عقود.

وبونافيد متزوجة من زعيم المافيا سالفاتوري جنتيلي، الذي يقضي عقوبة لارتكابه جريمتي قتل بناء على أوامر من ميسينا دينارو.

وكانت الشرطة قد اعتقلت ميسينا دينارو، زعيم المافيا الصقلية "كوزا نوسترا"، في يناير الماضي بعد ثلاثة عقود من الهروب.

وتم اعتقال زعيم المافيا، الذي كان يعتبر منذ فترة طويلة أكثر الهاربين المطلوبين في إيطاليا، من قبل وحدة شرطة متخصصة في مستوصف لعلاج مرض السرطان في باليرمو حيث كان يخضع للعلاج تحت اسم مستعار.

وتم الحكم على ميسينا دينارو غيابيا بالسجن المؤبد لدوره في سلسلة من جرائم القتل المروعة وتفجيرات السيارات في إيطاليا.

ومن بين جرائم أخرى، تم إدانة ميسينا دينارو بارتكاب تفجيرات عام 1992 والتي أسفرت عن مقتل المدعين العامين البارزين المناهضين للمافيا، جيوفاني فالكون، وباولو بورسيلينو، من بين آخرين.

وكان ميسينا دينارو من المقربين من زعيمي المافيا السابقين برناردو بروفينزانو وسلفاتوري "توتو" رينا.