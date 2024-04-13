نائب وزير الخارجية الروسي يصل الجزائر لبحث التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية



وصل نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، إلى الجزائر، لبحث علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، إن الوزير أحمد عطاف، استقبل بوجدانوف، بمقر الوزارة.

وأشارت إلى أن الزيارة التي يقوم بها بوجدانوف إلى الجزائر "تندرج في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين البلدين" والتي تجمعه مع الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان.

كما كشف عن أن المحادثات التي جرت بين عطاف وبوغدانوف، اليوم، شكلت "فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا، وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين".

وذكرت الخارجية الجزائرية أن الطرفين تبادلا "وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية".