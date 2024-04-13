بعثة الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت أول أمس الخميس بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتجنب التصعيد أو الانتقام.

وأدانت البعثة في بيان استخدام العنف لحل النزاعات "حيث إنه يعرض حياة المدنيين لخطر شديد ويقوض الوضع الأمني الهش"، داعية إلى محاسبة المسئولين عن الاشتباكات.

وفي غضون ذلك، أرجعت بعثة "أونسميل" سبب الاضطرابات إلى "الأزمة السياسية المستمرة منذ مدة طويلة وتآكل الشرعة المؤسسية"، مشيرة إلى "احتياج ليبيا إلى منح الأولوية للانتخابات لتشكيل كيانات حكومية شرعية قادرة على توسيع سلطة الدولة وتعزيز سيادة القانون".

وأفاد شهود عيان، أول أمس الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار في أجزاء مختلفة من طرابلس وحشد عسكري في الشوارع، وحتى الآن، لم يتم تسجيل إصابات نتيجة للاشتباكات.

يذكر أنه منذ سقوط الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من حالة من انعدام الأمن والفوضى.