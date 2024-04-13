صحيفة بيلد: إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في إيران

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ذكرت صحيفة بيلد نقلا عن مصادر دون تقديم تفاصيل، أن عوائل موظفي السفارة الألمانية في طهران بدأوا بمغادرة إيران، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة، أن "مجموعة الأزمات" في وزارة الخارجية الألمانية ستعقد اجتماعا في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها لمغادرة إيران وسط تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وتعيش إسرائيل حالة ترقب مع توقع تعرضها لضربة انتقامية من إيران ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة أشخاص في الهجوم بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في الحرس الثوري.