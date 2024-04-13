 صحيفة بيلد: إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في إيران - بوابة الشروق
السبت 13 أبريل 2024 9:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحيفة بيلد: إجلاء أقارب موظفي السفارة الألمانية في إيران


نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 7:59 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 7:59 م

ذكرت صحيفة بيلد نقلا عن مصادر دون تقديم تفاصيل، أن عوائل موظفي السفارة الألمانية في طهران بدأوا بمغادرة إيران، وذلك وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة، أن "مجموعة الأزمات" في وزارة الخارجية الألمانية ستعقد اجتماعا في عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها لمغادرة إيران وسط تدهور الوضع في الشرق الأوسط.

وتعيش إسرائيل حالة ترقب مع توقع تعرضها لضربة انتقامية من إيران ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية العامة الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة أشخاص في الهجوم بينهم مسؤولون رفيعو المستوى في الحرس الثوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك