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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة لأي هجوم إيراني، داعيا الإسرائيليين إلى المحافظة على على أعصابهم.

وقال نتنياهو في بيان أصدره الليلة "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون، دفاعياً وهجومياً. إسرائيل قوية، والجيش الإسرائيلي قوي"، على حد زعمه.

وقال نتنياهو: "لقد وضعت مبدأ واضحا: من يؤذينا نؤذيه. سوف ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد وسنفعل ذلك ببرود وتصميم". وتابع "أعلم أنكم أيها المواطنون الإسرائيليون تحافظون على أعصابكم أيضا.

أحثكم على الاستماع إلى توجيهات قيادة الجبهة الداخلية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.