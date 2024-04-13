وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة المستوطن المفقود

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، من وقوع هجمات انتقامية بعد العثور على مستوطن إسرائيلي ميتًا في الضفة الغربية المحتلة السبت.

وقال جالانت في منشور عبر منصة «إكس»: «دعوا قوات الأمن تتصرف بسرعة في مطاردة الإرهابيين، فالأعمال الانتقامية ستجعل من الصعب على مقاتلينا أداء مهمتهم - ينبغي ألا يلجأ أحد إلى تنفيذ القانون بنفسه».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، العثور على المستوطن المفقود «مقتولا» في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر جيش الاحتلال في بيان، مقتل المستوطن بأنه «هجوم إرهابي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما حدث للمستوطن بأنها «جريمة شنيعة».

وفُقد أثر بنيامين أشمير البالغ من العمر 14 عاما بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من قرية فلسطينية في منطقة رام الله.