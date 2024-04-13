لوفتهانزا الألمانية وفرعها النمسوي يعلقان رحلاتهما من طهران وإليها حتى 18 أبريل

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أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وفرعها النمسوي «أوستريان إيرلاينز»، الجمعة، أنهما ستعلقان رحلاتهما من طهران وإليها حتى الخميس 18 أبريل، وأنهما لن تستخدما المجال الجوي الإيراني، بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: «بسبب الوضع الحالي، تعلق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى الخميس 18 أبريل ضمنا، وذلك بعد تقييم دقيق للوضع».

وأضاف أن شركة الطيران لم تعد تستخدم المجال الجوي الإيراني.

واتخذت «أوستريان إيرلاينز» خطوة مماثلة الجمعة. وقالت شركة الطيران في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى»، مضيفة أنها تقيّم باستمرار الوضع في الشرق الأوسط.

وتعهّدت إيران الرد على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل وأدت إلى مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط في حين أن إسرائيل في حالة تأهب لهجوم إيراني محتمل.