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مسئولون أمريكيون: إيران جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز

صاروخ كروز
صاروخ كروز
وكالات
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 4:40 ص | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 4:41 ص

فيما تترقب إسرائيل رداً إيرانياً محتملاً على قصف قنصلية طهران في دمشق مطلع أبريل الحالي، يرى المسؤولون الأمييكيون مؤشرات على أن إيران قد تكون مستعدة لمهاجمة إسرائيل بضربات صاروخية وطائرات بدون طيار.

وأفاد 3 مسئولين أميريكيين بأن إيران جهزت عدداً كبيراً من الصواريخ لضربة محتملة، وفق ما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الجمعة.

كما أوضح اثنان منهما أن إيران جهزت أكثر من 100 صاروخ كروز.

والأسبوع الماضي، وبحسب أحد المسؤولين، فقد جهزت طهران أيضاً عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها في هجوم على إسرائيل، وفق شبكة العربية.

في حين ختم المسؤولون لافتين إلى أن إيران قامت بتجهيز الصواريخ والطائرات بدون طيار خلال الأسبوع الماضي.

 

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