تحطم طائرة صغيرة ومقتل قائدها غربى ألمانيا

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تحطمت طائرة صغيرة في منطقة «راينجاو- تاونوس» غربي ألمانيا اليوم السبت.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن الحادث أسفر عن مقتل الطيار الذي كان الراكب الوحيد على متن الطائرة.

وتحدثت إدارة الإطفاء عن القيام بعملية كبيرة في منطقة آربرجن-ميشيلباخ استعانت خلالها بمروحية تابعة للشرطة. وأضافت أن الطائرة سقطت في الساعة الثانية والثلث بعد الظهر في الغابة الواقعة بين بلدة ميشيلباخ ومطار الطائرات الشراعية.

وقامت الشرطة بتطويق موقع الحادث.

وتعمل فرقة الإطفاء على ضمان الحماية من اندلاع حرائق نظرا لتسرب الوقود من خزان الطائرة.