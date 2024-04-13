 تحطم طائرة صغيرة ومقتل قائدها غربى ألمانيا - بوابة الشروق
السبت 13 أبريل 2024 11:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحطم طائرة صغيرة ومقتل قائدها غربى ألمانيا

آربرجن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 10:11 م

تحطمت طائرة صغيرة في منطقة «راينجاو- تاونوس» غربي ألمانيا اليوم السبت.

وقالت إدارة الإطفاء في بيان إن الحادث أسفر عن مقتل الطيار الذي كان الراكب الوحيد على متن الطائرة.

وتحدثت إدارة الإطفاء عن القيام بعملية كبيرة في منطقة آربرجن-ميشيلباخ استعانت خلالها بمروحية تابعة للشرطة. وأضافت أن الطائرة سقطت في الساعة الثانية والثلث بعد الظهر في الغابة الواقعة بين بلدة ميشيلباخ ومطار الطائرات الشراعية.

وقامت الشرطة بتطويق موقع الحادث.

وتعمل فرقة الإطفاء على ضمان الحماية من اندلاع حرائق نظرا لتسرب الوقود من خزان الطائرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك