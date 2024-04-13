مالي تعلن انطلاق مشاورات السلام والمصالحة اعتبارا من اليوم

أعلنت وزارة الخارجية المالية، أن المشاورات المتعلقة بالحوار من أجل السلام والمصالحة ستجرى اعتبارًا من اليوم وحتى 10 مايو المقبل، وذلك على جميع المستويات في الدولة.

وقالت الخارجية المالية في بيان، إن "وزير الخارجية عبدولاي ديوب عقد، الجمعة، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا لتبادل المعلومات مع السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد حول موضوع الملكية الوطنية لعملية السلام الجارية في مالي.

وأضافت أن هذا الحوار، حسب رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة عثمان إيسوفي مايجا، سيتميز بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيكون مفتوحا على جميع القضايا ذات الاهتمام الوطني الرامية إلى تعزيز استعادة السلم والتماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية".

وأشارت إلى أن "المشاورات بين الماليين ستجرى في الفترة من 13 أبريل إلى 10 مايو 2024 على جميع المستويات الإدارية، سواء كانت مجتمعية أو إقليمية أو بعثات دبلوماسية وقنصلية أو وطنية، بهدف الخروج بتوصيات قوية من الماليين، والتي من شأن تنفيذها أن يعزز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن متعدد الأبعاد".