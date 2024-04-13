البابا فرنسيس يزور سنغافورة من 11 إلى 13 سبتمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الأبرشية الرومانية الكاثوليكية في سنغافورة، أن البابا فرنسيس سيزور سنغافورة من 11 إلى 13 سبتمبر، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

كما سيقيم البابا قداسا من المقرر أن يقام مبدئيا في 12 سبتمبر.

وذكرت الأبرشية في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنها تشارك نبأ زيارة البابا والذي أكده الكرسي الرسولي "بابتهاج وشكر" عظيم.

وقال الكاردينال وليام جوه رئيس أساقفة سنغافورة عن الزيارة "لقد مرت 38 سنة منذ استقبلت سنغافورة الحبر الأعظم، عندما شرفنا البابا يوحنا بولس الثاني بزيارة في 20 نوفمبر 1986."