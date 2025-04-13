نائبة بريطانية تنفي ارتكاب مخالفات بعد تقارير عن مذكرة اعتقال بنجلاديشية بحقها

نفت نائبة في البرلمان البريطاني، ارتكاب أية مخالفات في أعقاب تقارير عن إصدار سلطات بنجلاديش مذكرة اعتقال بحقها على خلفية ادعاءات فساد.

وفي بيان، قال محامو توليب صديق إن عضوة البرلمان العمالية ووزيرة المدينة السابقة ليس لديها علم بصدور مذكرة الاعتقال، ووصفوا الادعاءات ضدها بأنها "ذات دوافع سياسية".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، طلبت لجنة مكافحة الفساد في بنجلاديش مذكرة اعتقال اليوم الأحد بسبب مزاعم بأن صديق حصلت بشكل غير قانوني على قطعة أرض بمساحة 7200 قدم مربع في العاصمة دكا.

وتردد أن هذا الادعاء منفصل عن التحقيق مع عمة صديق، رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة، فيما يتعلق باتفاق خاص بمحطة للطاقة النووية تم فيه ذكر اسم عضوة البرلمان التي تنتمي إلى حزب العمال.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن محاميي صديق قولهم إن "لجنة مكافحة الفساد وجهت مزاعم مختلفة ضد السيدة صديق من خلال وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. الادعاءات كاذبة تماما وتم التعامل معها كتابيا من جانب محامي السيدة صديق".

وأكد المحامون "لم ترد لجنة مكافحة الفساد على السيدة صديق ولم توجه لها أي اتهامات مباشرة أو من خلال محاميها. السيدة صديق لا تعرف شيئا عن جلسة استماع في دكا تتعلق بها وليس لديها أي علم بمذكرة اعتقال يتردد أنها صدرت بحقها".

وأضافوا: "للتوضيح، لا يوجد أساس على الإطلاق لأي اتهامات توجه إليها، ولا توجد أي حقيقة على الإطلاق في أي ادعاء بأنها حصلت على قطعة أرض في دكا عن طريق وسائل غير قانونية".