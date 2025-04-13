تراجع الرسوم الجمركية الأمريكية يعزز صعود البيتكوين فوق 85 ألف دولار مؤقتا

تجاوز سعر عملة البيتكوين لفترة وجيزة حاجز 85 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تراجع مجددا إلى ما دون 84 ألف دولار بحلول ظهر اليوم الأحد.

وكان الغموض بشأن الرسوم الجمركية قد دفع بسعر البيتكوين إلى ما دون 75 ألف دولار قبل أسبوع.

وأرجع تيمو إمدن من مؤسسة "إمدن ريسيرش" الألمانية للأبحاث، هذا الارتفاع إلى تراجع واشنطن عن بعض الرسوم الجمركية التي أثارت اضطرابات في الأسواق هذا الشهر.

فقد أعلنت الحكومة الأمريكية، يوم السبت، إعفاءات من الرسوم الجمركية الخاصة على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة وغيرها من الإلكترونيات الرئيسية المستوردة من عدة دول، من بينها الصين.

وقال إمدن، إن هذه الخطوة عززت الآمال في أن النزاع التجاري قد بلغ ذروته.

وأضاف: "تراجع الولايات المتحدة المستمر عن مواقفها التجارية السابقة يغذي التفاؤل"، مشيرا إلى أن المستثمرين يبدو أنهم يستعدون لاحتمال حدوث انفراجة في النزاع خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

كما أشار إمدن، إلى أن إشارات السياسة النقدية الداعمة من الولايات المتحدة تمثل عاملا إيجابيا آخر يدعم الأصول الرقمية.

فقد أظهرت بيانات يوم الخميس، أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة تراجعت أكثر من المتوقع.

ويفسح هذا التطور المجال أمام مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة في أسواق المال، مما قد يعزز الطلب على الأصول غير المرتبطة بعوائد فائدة، مثل البيتكوين.