ثقافة المنيا وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء لدى طالبات المدارس

صرحت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية التابعة لها، وبالمدارس، حيث نظم بيت ثقافة دماريس لقاءً حواريًا لفتيات مدرسة دماريس الإعدادية بنات، تحت عنوان "الانتماء وحب الوطن"، بمقر المدرسة، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية.

تُقام الفعاليات بالمجان للرواد ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة المنيا، ونفذها بيت ثقافة دماريس برئاسة الحسيني حسن.

وأشار الحسيني حسن إلى دور الثقافة في تعزيز الوعي المجتمعي والإبداعي لدى الشباب، ومن ثم ترسيخ الهوية الوطنية والانتماء للوطن، مشيرًا إلى اللقاءات التوعوية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة المنيا والتي تستهدف قطاعًا كبيرًا من الشباب.

استهلت الداعية الإسلامية آمال جابر، عضو لجنة صانعي السلام وواعظة بالأوقاف، حديثها عن أهمية الانتماء للوطن وتقديم كل الدعم له والتعاون والتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

كما أكدت جابر على أن الشباب له الدور الأكبر في بناء الأوطان وحمايتها من أي خطر يهددها، لأنهم عماد الوطن ومستقبله، ولا بد منذ الصغر من غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الأساسية في هؤلاء الشباب لبث روح الانتماء للوطن، وتقديم كل الوسائل الممكنة لاستقراره وحمايته من أي تطرف فكري.

اختُتم اللقاء بمناقشات حول ما يدور بأذهان الطالبات، حول المشروعات القومية ودورها في تنمية المجتمع، وجهود الدولة المصرية في تعزيز الوعي المجتمعي والسياسي والاقتصادي لدى الشباب، لتحقيق خطة التنمية المستدامة لمصر.