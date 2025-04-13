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صعد بالميراس لصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه كورينثيانز 2 /صفر فجر اليوم الأحد بالمرحلة الثالثة.

وفي مباراة أخرى تغلب فاسكو دي جاما على ضيفه سبورت ريسيفه 3 /1.

ورفع بالميراس رصيده إلى سبع نقاط من انتصارين وتعادل ليصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على جوفينتود وفاسكو دي جاما.

وسجل خواكين بيكيريز وإميليانو مارتينيز هدفي الفوز لبالميراس في الدقيقتين 14 و19.

وعلى ملعب ايستاديو ساو جانيرو، تقدم بابلو فيجيتي بهدفين لفاسكو دي جاما في الدقيقتين 37 و41 وتكفل رايان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83 فيما جاء الهدف الوحيد لسبورت ريسيفه بنيران صديقة وسجله هوجو مورا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

ويستغد بالميراس للمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

ويلعب الفريق البرازيلي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.