ميرتس: حرب إيران تسبب مشاكل في ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إن حرب إيران تسبب مشاكل في بلاده، وأشار إلى أن برلين تبذل كل ما في وسعها من أجل إنهاء هذه الحرب.
وأعلن ميرتس، أن البلاد ستخفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو (0.20 دولار) للتر لمدة شهرين، وذلك للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب، بحسب وكالة رويترز.
وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه "برد قوي"، قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن غير العسكرية بالمرور بموجب لوائح محددة.
هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسئولين ومصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام.