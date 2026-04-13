ميرتس: حرب إيران تسبب مشاكل في ألمانيا

قال المستشار الألماني فريدريش ‌ميرتس، اليوم الاثنين، إن حرب إيران تسبب مشاكل في بلاده، ⁠وأشار إلى أن برلين تبذل كل ما في وسعها من أجل إنهاء هذه الحرب.

وأعلن ميرتس، أن ‌البلاد ⁠ستخفض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين بنحو 0.17 يورو (0.20 ⁠دولار) للتر لمدة شهرين، وذلك للتخفيف ⁠من أثر ارتفاع الأسعار ⁠الناجم عن الحرب، بحسب وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري ‌الإيراني، في بيان، نشرته وسائل الإعلام الإيرانية ⁠من أن أي محاولة من قبل السفن الحربية لعبور مضيق هرمز ستواجه "برد ‌قوي"، ⁠قائلا إنه لن يُسمح إلا للسفن ⁠غير العسكرية بالمرور بموجب ⁠لوائح محددة.

هذا وذكرت صحيفة "وول ستريت ‌جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، نقلا عن مسئولين ومصادر مطلعة قولها إن الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى ‌فرض ⁠سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة لكسر ⁠الجمود في محادثات السلام.