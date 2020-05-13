كُشِف النقاب عن الفعاليات المخطط تنفيذها بمتحف الهولوكوست، الذي سيقام بموقع المجزرة وسط أوكرانيا، التي نفذها الجنود النازيون إبان الحرب العالمية الثانية، ومن المخطط أن تتضمن فعاليات المتحف أن "يعيش الزوار تجربة الهولوكوست بأنفسهم"، بينما يكون للمتحف اختيار الدور الذي سيلعبه الزائر في المذبحة.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المتحف الذي وُضعت ميزانية 100 مليون دولار لافتتاحه يرجح بدء استقباله للزائرين عام 2025.

وفي المتحف، يقوم الزوار -بعد حجز التذاكر- بملء استمارة أسئلة ووضع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج كمبيوتر خاص بالمتحف، الذي بدوره يحلل شخصية الزائر عبر إجابته على الأسئلة ومحتويات حسابه على مواقع التواصل، ليتم تحديد أي الأدوار سيقوم بها إن كان جلادا نازيا أم ضحية يهودية أو غجرية أو روسية من ضحايا الهولوكوست.

وفي المرحلة التالية، يتم إدخال الزائرين لممرات مظلمة، بينما يرشدهم مرشدون مكفوفون في الوقت الذي لا يرى فيه الزائر سوى المشاهد عبر نظارة الواقع الافتراضي التي تصور مشاهد المذبحة.

وسيتم استخدام تقنية الخيال العميق لوضع صورة الزائر على الشخصية المحددة له، والتي تكون بدقة عالية تحاكي كأن الأمر حقيقي، ليعيش الزائر تفاصيل التجربة بما تحويه من الرعب ومشاهد القتل وحرق الجثث.

وخلال التجربة، يجد الزوار أنفسهم أمام عدة خيارات للقيام بها، والتي يترتب عليها سير الأحداث لكل منهم.

يذكر أن الهولوكوست هو أرض من الغابات الكثيفة تقع قرب العاصمة الأوكرانية كييف، والتي في عام 1941 قام فيها الجنود الألمان بجمع اليهود والغجر وسجناء الحرب الروس والأوكرانيون ليتم إعدامهم على مسافة غير بعيدة من سكان المدينة الذين شاهدوا طوابير المنفذ بهم أحكام الإعدام وهي تسير مشيا لداخل الغابة حيث أماكن حتفهم.

ويشرف على مشروع المتحف المخرج الروسي الشهير إيليا خرزونوفسكي، الذي يتلقى دعما من رجال أعمال روسيين لإتمام مشروعه الذي نال عاصفة انتقادات حادة لما في الفكرة من احتكاك بقضية شديدة الحساسية، وخاصة أن فكرة المتحف قائمة على إحياء أحداث مؤلمة للكثيرين.