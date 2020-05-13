أهدت أسرة مسلسل "الفتوة" لروح الفنان أحمد دياب حيث شهدت الحلقة اخر ظهور له قبل رحيله، حيث رحل الفنان احمد دياب عن عالمنا يوم 15 إبريل الماضي.

وشهدت الحلقة المواجهة بين الراغبين في الفتونة بعد رحيل فتوة الجمالية الكبير المعلم صابر والذي لعب دوره الفنان أحمد خليل.

وتصارع على الفتونة عزمي ابن المعلم صابر والذي يلعب دوره احمد صلاح حسني و"فرج" كبير المشاديد الذي يلعب دوره الفنان ضياء عبد الخالق، وبعد انتصار "فرج" علي عزمي نادي شيخ الحارة اذا كان هناك منافس اخر يريد مواجهة فرج قبل إعلانه فتوة الجمالية، فاقتحم الملثم المكان.

وكشف عن وجه ليكتشف الناس حقيقته وان هو حسن الجبالي ابن الفتوة السابق أحمد الجبالي، وتحدي "فرج" وهزمة شر هزيمة، وتم تنصيبه فتوة الجمالية خلفا للمعلم صابر، في ظل ذهول عزمي الذي كان ملقيا علي الارض بعد هزيمته من "فرج".

مسلسل "الفتوة" تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نجلاء بدر، مي عمر أحمد صلاح حسني أحمد خليل رياض الخولي وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، واحمد خالد صالح وهنادي مهني.