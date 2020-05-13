جائحة كورونا تكلف المكسيك نصف مليون وظيفة خلال شهر

ضباط شرطة يضعون كمامات على وجوههم في المكسيك يوم 9 أبريل 2020. تصوير: جوستافو جراف - رويترز

أظهرت بيانات سوق العمل المكسيكية الصادرة الثلاثاء أن المكسيك فقدت أكثر من نصف مليون وظيفة خلال أبريل الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيانات معهد التأمين الاجتماعي المكسيك خسرت المكسيك أكثر من 550 الف وظيفة بسبب جائحة فيروس كوفيد-19 خلال الشهر الماضي ليصل إجمالي عدد الوظائف المفقودة منذ بدء فرض إجراءات محاصرة الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي إلى 685 الف وظيفة.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في المكسيك حاليا حوالي 9ر19 مليون شخص. ولا تشمل الإحصاءات العمالة غير الرسمية والذين يمثلون حوالي 57 في المئة من إجمالي العاملين في المكسيك.

ويصل إجمالي عدد السكان الناشطين اقتصاديا سواء الذين يعملون أو يبحثون عن عمل إلى 57 مليون شخص من إجمالي عدد سكان المكسيك البالغ 130 مليون نسمة.

وتقول السلطات الصحية في المكسيك أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا الآن وصلت إلى أعلى مستوياتها، وهو وضع يمكن أن يستمر حتى 20 أيار/مايو الحالي على الأقل. وسجلت المكسيك حتى الآن 36327 إصابة و3573 وفاة بسبب الفيروس.

كان المجلس الوطني لتقييم سياسة التنمية الاجتماعية في المكسيك قد حذر يوم الاثنين الماضي من أن الجائحة يمكن أن تجعل أكثر من 10 ملايين مكسيكي آخرين لا يجدون الدخل الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف المجلس أن الجائحة يمكن أن تبدد التقدم الذي تحقق على صعيد التنمية الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية.

يذكر أن حوالي 52 مليون مكسيكي يصنفون حاليا باعتبارهم فقراء.