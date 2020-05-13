استئناف حركة النقل الجوي في ليتوانيا بعد توقف استمر لمدة شهر ونصف

استأنفت ليتوانيا حركة النقل الجوي لديها، اليوم الأربعاء، بعد شهر ونصف من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ووصلت بعد ظهر اليوم إلى مطار العاصمة فيلنيوس، أول طائرات النقل الجوي وهي طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية قادمة من فرانكفورت وعلى متنها أكثر من 150 راكبا.

وأوضحت تقارير إعلامية أن رحلة ستتوجه مساء اليوم إلى فرانكفورت وعلى متنها عدد مماثل من المسافرين.

وفي أعقاب وصول الطائرة، خضع الركاب لفحص طبي قبل أن يتم السماح لهم بمغادرة مبنى المطار بعد نحو 40 دقيقة من الوصول وفقا لتقرير إذاعي، وسيتعين عليهم الدخول في حجر لمدة 14 يوما.

وبالعكس، تسمح السلطات للركاب المسافرين الذين معهم تذاكر فقط بدخول صالة المغادرة مع الالتزام بالتعليمات المشددة الخاصة بالنظافة الصحية وقواعد التباعد.

وتعد شركة لوفتهانزا هي أول شركة تستأنف رحلاتها المنتظمة مع الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين فيلنيوس وفرانكفورت.

كانت ليتوانيا أوقفت حركة النقل الجوي مطلع أبريل الماضي، وذلك قبل أن تقرر السلطات السماح باستئناف النقل الجوي إلى الوجهات التي وافقت عليها الحكومة اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.

كما سمحت الحكومة اليوم لشركة الطيران الليتوانية (اير بالتيك) باستئناف الرحلات من فيلنيوس إلى ريجا (في لاتفيا) وتالين (في أستونيا).

وقال رئيس المطارات الليتوانية إن هناك طلبات من عدة شركات طيران أخرى لاستئناف رحلاتها.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ليتوانيا (ذات الثلاثة ملايين نسمة تقريبا) 1505 حالة حتى الان، فيما وصل عدد الوفيات إلى 54 حالة.

وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ ووضعت البلاد تحت الحجر حتى نهاية مايو الجاري، وتم تخفيف تعليمات الحماية لأول مرة في منتصف الشهر الماضي.