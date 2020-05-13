أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 4.3 مليون حالة حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا إلى 6ر1 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات يقترب من 293 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وألمانيا وتركيا وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة 4ر1 مليون إصابة إلى جانب نحو 83 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 269 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. وسجلت روسيا 232 ألف إصابة و2116 وفاة، وسجلت المملكة المتحدة 226 ألف إصابة ونحو 33 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 221 ألف إصابة ونحو 31 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 926 إصابة و4633 وفاة.