قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة ستكون أمام موازنة تقشفية خلال العام المالي الجديد 2020 – 2021، لافتًا إلى أنها موازنة سيتم تحديد الأولويات بها.

وأضاف «عمر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن الموازنة خصصت للصحة أكثر من 93 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك بعض المطالب للوصول إلى 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة ستحصل على قروض أخرى، بخلاف القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، بقيمة تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار؛ بسبب تأثر إيرادات الدولة بأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة تحاول ترتيب الأولويات؛ لزيادة معدلات النمو، بجانب القروض التي ستحصل مصر عليها، مؤكدًا أن المواطن البسيط لن يتأثر بالأزمة.

وتابع: «رئيس الجمهورية يضع المواطن أمام عينه، وضحى بشعبيته من أجل الإصلاح الاقتصادي»، قائلًا إن شعبية «السيسي» والحكومة زادت خلال الفترة الماضية.

وعن إمكانية زيادة الأسعار، أكد «عمر» أن الأسعار لن تزداد، مستطردًا: «هناك انكماش في العالم ولا يمكن أن تزيد الأسعار، قصة الزيادات مفيش».



