وزير النقل يتفقد مترو الشهداء ويوجه بالدفع بقطارات إضافية في المحطات التي تشهد التكدسات

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، محطة الشهداء لمترو الأنفاق التبادلية بين الخطين الأول والثاني، في عصر اليوم الأربعاء، لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

حيث تفقد الوزير، المحطة وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني، مطالبًا قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في لأي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، بالإضافة إلى تواجد كافة قيادات مترو الأنفاق إلى جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، كذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.

وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا وأهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول، مشيراً إلى أن وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات وأن كافة العاملين بوزارة النقل في خدمة المواطن المصري.

وتوجه الوزير، إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة، مؤكداً على رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب، وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.