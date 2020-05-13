ميركل ترغب في إعادة التفاوض على توزيع أعباء حماية المناخ بالاتحاد الأوروبي

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل رغبتها في إعادة التفاوض بشأن توزيع الأعباء بين دول الاتحاد الأوروبي لحماية المناخ داخل دول التكتل.

تأتي هذه الخطوة في إطار رفع الهدف الخاص بحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي للعام 2030.

وقالت ميركل في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء إن " من البديهي تماما" ضرورة إجراء مفاوضات جديدة حول ما يُطْلَق عليه توزيع الأعباء.

كانت الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي قد طالبت بهذا الأمر في ورقة أعدتها الكتلة للتعبير عن موقفها من رفع الهدف الخاص بحماية المناخ للعام 2030.

وقالت ميركل:" سيكون هذا صعبا، والمفاوضات لن تكون أسهل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن الإبقاء على معدلات التوزيع التي كانت في عام 2017 بنفس ما هي عليه.

كانت ميركل رحبت بإعلان المفوضية سعيها إلى رفع هدف 2030 دون أن تذكر شروطا.

يذكر أن الهدف الأصلي للتكتل هو تخفيض نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 40% مقارنة بمستوياتها عام 1990، غير ان المفوضية أعلنت أنها تسعى إلى رفع هذه النسبة إلى ما يتراوح بين 50 إلى 55%.

واتخذت ألمانيا لنفسها هدف الـ55%.

ويعتمد مقدار المساهمة التي يتعين على كل دولة عضو تقديمها لهذا الهدف، على مستوى الرخاء فيها والذي يقاس بنسبة الناتج المحلي لكل فرد.

وأضافت ميركل أن معدل تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري سيبلغ صفرا في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 " وأعتقد إذا كنا راغبين جميعا في الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى الحياد المناخي عام 2050، فإنه بالتأكيد لا يمكن تحقيق هذا من خلال هدف صفر تخفيض 2030".