المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: أبين لن تكون محطة عبور إلى عدن

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قال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن، الأربعاء إن محافظة أبين (جنوب البلاد) لن تكون محطة عبور إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح ناصر أحمد السعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني للمجلس أن" القوات المسلحة الجنوبية ثابتة وراسخة رسوخ الجبال، وتسطر أروع الانتصارات وتلقن العدو دروساً قاسية على خطوط النار لن ينساها أبداً".

وأضاف السعدي: "أبين الشموخ لن تكون محطة عبور إلى عاصمتنا الجنوبية عدن، بل ستكون مقبرة للغزاة الطامعين".

واختتم تصريحه مخاطبا أبناء الجنوب قائلاً: "ثقوا كل الثقة، فنحن أصحاب الحق وقوتنا بالإيمان بالله وبالعقيدة الوطنية التي يتسلح بها كل أبناء الجنوب الشرفاء".

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه القوات الحكومية إنها باتت على مشارف مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، وأنها عازمة على تحريرها من قبضة المجلس الانتقالي.