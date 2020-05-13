 انخفاض الأرباح الربعية لشركة سوني بنسبة 85% بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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انخفاض الأرباح الربعية لشركة سوني بنسبة 85% بسبب فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 11:28 ص

أعلنت شركة سوني اليابانية للصناعات الإلكترونية اليوم الأربعاء تراجع أرباحها خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضيين بنسبة 6ر85% لتصل إلى 6ر12 مليار ين ( 118 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى تفشي فيروس كورونا.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية للشركة 4ر35 مليار ين، بانخفاض بنسبة 2ر57% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، كما تراجعت المبيعات بنسبة 8ر17% لتصل إلى 75ر1 تريليون ين.

وبالنسبة للعام المالي الذي انتهى في 31 مارس الماضي، تراجعت أرباح سوني بنسبة 5ر36% لتصل إلى 2ر582 مليار ين، والأرباح التشغيلية بنسبة 5ر5% لتصل إلى 5ر845 مليار ين، كما انخفضت المبيعات بنسبة 7ر4% لتصل إلى 26ر8 تريليون ين.

ورفضت سوني إصدار توقعات بشأن الأرباح للعام المالي الحالي الذي ينتهى في مارس 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا.


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