 ليسوتو تصبح أحدث دولة أفريقية تسجل أول إصابة بكورونا - بوابة الشروق
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ليسوتو تصبح أحدث دولة أفريقية تسجل أول إصابة بكورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:09 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:09 م

أصبحت مملكة ليسوتو الجبلية الصغيرة اليوم الأربعاء أحدث دولة أفريقية تسجل أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فى ليسوتو نكاكو كابي إنه خلال فحوص عشوائية في العاصمة ماسيرو تم اكتشاف إصابة المريض، وهو مواطن من دولة في الشرق الأوسط لم يكشف عنها.

وأفاد كابي بأن المريض لم يكن يعاني من أي أعراض، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وبذلك أصبحت الصحراء الغربية - التي لا تعترف بها الأمم المتحدة كدولة ولكنها عضو في الاتحاد الأفريقي – هي الوحيدة في أفريقيا التي لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا.

وسجلت دول القارة ما يقرب من 70 ألف حالة إصابة بكورونا و2403 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن، وفقا للاتحاد الأفريقي.


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