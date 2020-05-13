أعلنت وزيرة الزراعة الإيطالية تيريزا بيلانوفا اليوم الأربعاء أن الحكومة الإيطالية وافقت على عفو عن العاملين المهاجرين غير الشرعيين.

وقد أثارت هذه القضية جدلا داخل الائتلاف الحاكم، حيث تعترض حركة خمس نجوم على اتخاذ هذه الخطوة التي يعارضها بشدة أيضا حزب الرابطة المعارض.

وقالت بيلانوفا لإذاعة راي " الاتفاق يمثل انتعاشا لكرامة الرجال والنساء واحتراما للمواطنين الذين يعيشون في ظروف صعبة".

وكانت بيلانوفا، وهي عضوة سابقة في نقابة العاملين في المزارع ، من أبرز المدافعين عن العفو، المقصور على العاملين في المزارع والخادمات والعاملين في دور الرعاية، ولكنه سوف يعود بالفائدة على مئات الآلاف من الاشخاص.

وقالت الوزيرة إنه هذه الخطوة مطلوبة لسد النقص في العمالة في قطاع الزراعة بسبب فيروس كورونا، مضيفة أن الاتفاق سوف يساعد في تحرير المهاجرين غير الشرعيين من خطر الاستغلال.

وتعتمد إيطاليا على العمال الموسميين القادمين من رومانيا وبلغاريا ودول أخرى بشرق أوروبا ليعملوا في حصاد الفواكه والخضروات، ولكن لم يعد بإمكانهم المجيء بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أنها حاولت تنظيم ممرات خاصة للعاملين الأجانب، ولكنها رأت" أنهم غير مستعدين" للقدوم لإيطاليا.