نصرالله يدعو إلى ترتيب العلاقات مع سوريا لفتح أبواب للمعالجة الاقتصادية

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في كلمة اليوم الأربعاء إلى ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا لأنها تفتح أبواباً للمعالجة الاقتصادية في لبنان، معتبراً أن سوريا هي حاجة اقتصادية للبلاد.

وقال نصرالله "إن ترتيب الوضع مع سوريا سيفتح أبوابا مهمة للمعالجة الاقتصادية في لبنان"، سائلاً "من ينتظر ويتوقع مساعدات دولية ويناقش في خيارات سياسية للحصول على مساعدات، من الذي سيقدمها؟ ولا يجوز أن نعيش على أمل هذه المساعدات يجب أن يكون هناك جهد في الداخل عبر إحياء القطاع الصناعي والزراعي".

وتوجه نصرالله إلى الداعين" لدعوة قوات الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية السوري لمنع التهريب، معتبراً أنه "تحقيق أحد أهداف حرب يوليو والذي فشلت هذه الحرب في تحقيقه. هذا أمر لا يمكن أن يقبل به على الإطلاق ولا علاقة له بالاقتصاد ومنع التهريب، بل بمسألة أكبر وأخطر لها علاقة بقدرة الردع التي تحمي لبنان في مواجهة الأطماع الاسرائيلية".

وعن الوضع في سوريا أعلن نصرالله أنه "من خلال التقييم الاستراتيجي والدقيق، إن سوريا انتصرت في الحرب وما زال لديها بعض المعارك".

وأوضح أن "إيران لا تخوض في سوريا معركة نفوذ لا مع روسيا ولا غيرها، وهي لا تبحث عن نفوذ وليس لديها أطماع ولا تريد ولم ولن تتدخل في الشأن الداخلي السوري، وما يعني إيران هو أن تكون سوريا في موقعها العربي وأن تحافظ على سيادتها ووحدتها".

وأعلن أن "ما حصل هو انتصار لسوريا وايران والمقاومة. وبالتالي، تبعه تموضع جديد على ضوء هذه الانتصارات".