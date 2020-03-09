دراسة تلمح إلى إصابة 5% من الإسبان بكورونا

أشارت نتائج دراسة جديدة، وفقا لوزارة الصحة الإسبانية إلى أنه يمكن أن يكون ما يصل إلى 5% من سكان إسبانيا - بواقع 3ر2 مليون شخص – مصابين بفيروس كوورنا المستجد.

وتضمنت الدراسة التي إجراءها عن طريق الأجسام المضادة حوالي 90 ألف شخص من 36 ألف أسرة وتم إعدادها لإعطاء فكرة عن المدى الحقيقي لتفشي الفيروس. ويتجاوز هذا الإحصائية الرسمية، التي تشير إلى تسجيل 229 ألف إصابة، بكثير.

ورغم ذلك، أدركت السلطات الصحية منذ فترة طويلة أن العدد يجب أن يكون منخفضا للغاية، لأن معظم الفحوصات تم إجراءها للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أو على الأشخاص الذين يعملون بمجال الرعاية الصحية فحسب.

ونظرا لأن الدراسة تم إعدادها للحصول على بيانات أكثر واقعية بشأن انتشار الفيروس، وتم إخضاع المشاركين لفحصين مختلفين ثلاث مرات تفصل بينها ثلاثة أسابيع.

وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بين سكان مدريد التي تضررت بشدة جراء الفيروس بلغ نحو 10 بالمئة، في حين كانت معدلات الإصابة في جزر الكناري أو مايوركا حوالي 2% فقط.