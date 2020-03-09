 إسبانيا تسجل 184 وفاة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 1:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إسبانيا تسجل 184 وفاة جديدة بكورونا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 12:56 م

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 661 إصابة و184 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 228691، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 27104 حالات وفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك