إسبانيا تسجل 184 وفاة جديدة بكورونا

الأكثر قراءة
المركزي للتعمير عن ملاصقة العمارات لمحور الملك سلمان: هناك مسافة 50 سم
وفاة رشا حلمي أول حالة كورونا في ماسبيرو
بعد الصور المتداولة عن تلاصق أحد الكباري مع شرفات العمارات.. 7 معلومات عن محور ترعة الزمر
مُحدّث - القضاء الأعلى: عودة المحاكم للعمل (تدريجيا) بعد عيد الفطر مع تشديد تدابير مواجهة كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 661 إصابة و184 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 228691، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 27104 حالات وفاة.