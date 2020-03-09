إسبانيا تسجل 184 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 661 إصابة و184 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 228691، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 27104 حالات وفاة.